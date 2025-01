Χρήστες του WhatsApp έγιναν στόχος χακαρίσματος της εταιρείας λογισμικού κατασκοπείας Paragon

Η Paragon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι εντοπίστησε μια προσπάθεια hacking με στόχο περίπου 90 χρήστες της εφαρμογής.

Αρνήθηκε να αναφερθεί στις ταυτότητες των χρηστών που έγιναν στόχος χακαρίσματος ή πού βρίσκονται γεωγραφικά. Αρκέστηκε να πει ότι μεταξύ αυτών ήταν μέλη της κοινωνίας των πολιτών και μέσων ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η WhatsApp τη σταμάτησε.

Δεν είπε επίσης πώς διαπίστωσε η εταιρεία ότι η Paragon βρίσκεται πίσω από το hacking. Οι αρχές επιβολής του νόμου και «βιομηχανικοί εταίροι» ενημερώθηκαν για το χακάρισμα, είπε, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

BREAKING | WhatsApp has revealed that nearly 100 journalists and civil society members were targeted by Israeli spyware company Paragon Solutions, which used a “zero-click” method to secretly infect devices. The spyware, Graphite, provides full access to compromised devices,… pic.twitter.com/1izaZpIEPo