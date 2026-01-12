Xριστοδουλίδης: Έχω καθαρά χέρια - Πράξη αυτοπεποποίθησης η παραίτηση Χαραλάμπους - Real.gr

Σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους στηρίζει πλήρως τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».

Oποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος, είπε ο Πρόεδρος της Kυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Λεμεσό, σχετικά με το βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο κος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είπε ότι η πρώτη του σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα χωρίς να αφεθούν ακάλυπτοι οι φοιτητές.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση των δωρητών στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είπε.

Λέγοντας ότι ούτε υποτιμά ούτε υποβαθμίζει την υπόθεση την οποία προσεγγίζει με απόλυτη σοβαρότητα, σημείωσε ότι καλεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει βοήθεια και από ξένα κράτη και την ΕΕ.

«Σε σχέση με τον Φορέα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα. Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές για να με κατηγορήσουν αφού εγώ διορίζω, η Κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο του Οργανισμού. Φυσικά και τους χιλιάδες άπορους φοιτητές που έχουν επωφεληθεί θα βρούμε τρόπο, επεξεργαζόμαστε κάποια εργαλεία ως Κυβέρνηση – είπα ότι η οικονομική κατάσταση του κράτους, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, μας επιτρέπει να επενδύουμε, να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις – άρα, δεν θα αφήσουμε ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα» είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχετικά με τον Φορέα.

Όσον αφορά την κριτική που δέχεται από τα κόμματα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι, τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης, «θα τα δούμε και λέω θα τα δούμε, όχι θα τα δουν, αλλά θα τα δούμε όλοι μας, πολύ φοβάμαι, στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες».

Ερωτηθείς αν η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους είναι αποτέλεσμα πιέσεων, απάντησε «όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση. Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη ούτε λόγω της πίεσης ούτε πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Για το αν θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δωρητών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση στη βάση της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα πράξω κάτι παράνομο. Στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είμαι έτοιμος, ανοικτά χαρτιά και πάνω από όλα καθαρά χέρια».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε «από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη». Σε ερώτηση αν περιμένουμε και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο κος Χριστοδουλίδης παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα, αναφέρει το ant1live.com.

Ερωτηθείς, αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Ερωτηθείς αν έχει τρωθεί η κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την κυβέρνηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη μετά το επίμαχο βίντεο

Την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Πέμπτη και που δημιουργεί σκιές και υποψίες για «μίζες».

Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, στηρίζει πλήρως τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης και πλήγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Απο την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.

Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».