Χριστοδουλίδης: Συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογή του

«O Κύπριος συγχαίρει τον Τραμπ και σημειώνει την στρατηγική συνεργασία με ΗΠΑ», προστίθεται στην ανάρτηση.

Congratulations US President-elect @realDonaldTrump on your election victory. I look forward to continue working on expanding and reinforcing the strategic partnership between Cyprus and the US, and advancing our transatlantic relationship, ????????