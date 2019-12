Χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο από καμένους κορμούς και άλλα απομεινάρια των πυρκαγιών στο Σίδνεϊ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πυρκαγιές σκότωσαν έξι ανθρώπους στη Νέα Νότια Ουαλία, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Σίδνεϊ, κατέστρεψαν περισσότερα από 700 σπίτια και έκαψαν περισσότερα από 12 εκατ. στρέμματα γης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι 99 φωτιές εξακολουθούν να μαίνονται.

Ο καλλιτέχνης Τζέιμς Ντάιβ είπε πως το δέντρο είναι ένα σύμβολο της σκιάς που ρίχνει η καταστροφή στην εορταστική περίοδο καθώς και της ανθεκτικότητας των αυστραλιανών κοινοτήτων.

«Το να πάω εκεί ήταν πιθανόν το κομμάτι της όλης διαδικασίας που επέδρασε περισσότερο πάνω μου», είπε στο Ρόιτερ. «... Γύρισα πίσω με δύο εντυπώσεις. Η μία, ήταν η κλίμακα. Πραγματικά σε χτυπάει. Η σιωπή, καθόλου πουλιά. Όλα απλώς έμειναν όπως ήταν.

«Αλλά στη συνέχεια, νομίζω πως το άλλο κομμάτι ήταν να βλέπεις τη δύναμη. Θέλω να πω, η αυστραλιανή ύπαιθρος ανακάμπτει ήδη, σαν σπόρος, όλα ανοίγουν.»

Το δέντρο δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Ερυθρού Σταυρού και της δημοτικής αρχής της πόλης του Σίδνεϊ.

The Burnt Christmas Tree - a powerful reminder for CBD workers arriving at Wynyard this morning that NSW is burning #MorrisonFires#WhereTheBloodyHellAreYou#HawaiiScoMo#NSWbushfirespic.twitter.com/zwwIaQ0gbP