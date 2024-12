Χριστουγεννιάτικο κέικ του θανάτου στη Βραζιλία: Τρεις γυναίκες νεκρές από δηλητηρίαση

Σύμφωνα με την New York Post, η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, καθώς οι πρώτες εξετάσεις αίματος που διενεργήθηκαν σε δύο επιζώντες από τη συγκέντρωση αποκάλυψαν ίχνη αρσενικού. Παράλληλα, τρία ακόμη μέλη της οικογένειας νοσηλεύονται, ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι και η 61χρονη Zeli Terezinha Silva dos Anjos, η οποία είχε παρασκευάσει την τούρτα μαζί με την αδελφή της.

Η τραγωδία έχει ωθήσει τις αρχές να διερευνήσουν ξανά τον θάνατο του συζύγου της Zeli, ο οποίος απεβίωσε τον Σεπτέμβριο από τροφική δηλητηρίαση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αστυνομία σχεδιάζει να προχωρήσει σε εκταφή της σορού του για περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν τα αίτια των θανάτων και να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή κάτι πιο σκοτεινό.

