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Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

16:55

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023 ανακοινώθηκαν σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Οι πέντε υποψήφιοι για καθεμία από τις 27 κατηγορίες βραβείων ανακοινώθηκαν από τους Mayan Lopez και Selenis Leyva της νέας κωμικής σειράς του NBC Lopez vs. Lopez και την Helen Hoehne, πρόεδρο της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA).

Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από 96 μέλη και, για πρώτη φορά, 103 διεθνείς ψηφοφόρους από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας. Αυτή η ποικιλόμορφη ομάδα ψηφοφόρων εκπροσωπεί 62 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο.

Η 80η απονομή των Χρυσών Σφαίρων θα γίνει την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΡΑΜΑ

AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)

ELVIS (Warner Bros)

THE FABELMANS (Universal Pictures)

TÁR (Focus Features)

TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

CATE BLANCHETT   TÁR

OLIVIA COLMAN   EMPIRE OF LIGHT

VIOLA DAVIS   THE WOMAN KING

ANA DE ARMAS   BLONDE

MICHELLE WILLIAMS   THE FABELMANS

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

AUSTIN BUTLER   ELVIS

BRENDAN FRASER   THE WHALE

HUGH JACKMAN   THE SON

BILL NIGHY   LIVING

JEREMY POPE   THE INSPECTION

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

BABYLON (Paramount Pictures)

THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)

TRIANGLE OF SADNESS (Neon)

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

LESLEY MANVILLE   MRS. HARRIS GOES TO PARIS

MARGOT ROBBIE   BABYLON

ANYA TAYLOR-JOY   THE MENU

EMMA THOMPSON   GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE

MICHELLE YEOH   EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

DIEGO CALVA    BABYLON

DANIEL CRAIG    GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

ADAM DRIVER    WHITE NOISE

COLIN FARRELL    THE BANSHEES OF INISHERIN

RALPH FIENNES    THE MENU

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)

INU-OH (GKIDS)

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)

TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ)

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT   (GERMANY)  (Netflix)

ARGENTINA, 1985   (ARGENTINA)  (Amazon Prime Video)

CLOSE   (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS)  (A24)

DECISION TO LEAVE   (SOUTH KOREA)  (MUBI)

RRR   (INDIA)  (Variance Films)

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

ANGELA BASSETT    BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

KERRY CONDON    THE BANSHEES OF INISHERIN

JAMIE LEE CURTIS    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

DOLLY DE LEON    TRIANGLE OF SADNESS

CAREY MULLIGAN    SHE SAID

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ

BRENDAN GLEESON   THE BANSHEES OF INISHERIN

BARRY KEOGHAN   THE BANSHEES OF INISHERIN

BRAD PITT   BABYLON

KE HUY QUAN   EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

EDDIE REDMAYNE   THE GOOD NURSE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

JAMES CAMERON    AVATAR: THE WAY OF WATER

DANIEL KWANDANIEL SCHEINERT    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

BAZ LUHRMANN    ELVIS

MARTIN MCDONAGH    THE BANSHEES OF INISHERIN

STEVEN SPIELBERG    THE FABELMANS

ΣΕΝΑΡΙΟ

TODD FIELD    TÁR

DANIEL KWANDANIEL SCHEINERT    EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

MARTIN MCDONAGH    THE BANSHEES OF INISHERIN

SARAH POLLEY    WOMEN TALKING

STEVEN SPIELBERGTONY KUSHNER    THE FABELMANS

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

CARTER BURWELL   THE BANSHEES OF INISHERIN

ALEXANDRE DESPLAT   GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

HILDUR GUÐNADÓTTIR   WOMEN TALKING

JUSTIN HURWITZ   BABYLON

JOHN WILLIAMS   THE FABELMANS

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

“CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING

Music by:    Taylor Swift

Lyrics by:    Taylor Swift

“CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

Music by:    Alexandre Desplat

Lyrics by:    Roeban Katz, Guillermo del Toro

“HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK

Music by:    Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice

Lyrics by:    Lady Gaga, BloodPop

“LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Music by:    Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

Lyrics by:    Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

“NAATU NAATU” — RRR

Music by:    M.M. Keeravani

Lyrics by:    Kala Bhairava, Rahul Sipligunj

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ

BETTER CALL SAUL   AMC+/AMC

THE CROWN   NETFLIX

HOUSE OF THE DRAGON   HBO MAX

OZARK   NETFLIX

SEVERANCE   APPLE TV+

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

EMMA D’ARCY   HOUSE OF THE DRAGON

LAURA LINNEY   OZARK

IMELDA STAUNTON   THE CROWN

HILARY SWANK   ALASKA DAILY

ZENDAYA   EUPHORIA

A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

JEFF BRIDGES   THE OLD MAN

KEVIN COSTNER   YELLOWSTONE

DIEGO LUNA   ANDOR

BOB ODENKIRK   BETTER CALL SAUL

ADAM SCOTT   SEVERANCE

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

ABBOTT ELEMENTARY    ABC

THE BEAR    FX

HACKS    HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING    HULU

WEDNESDAY    NETFLIX

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

QUINTA BRUNSON   ABBOTT ELEMENTARY

KALEY CUOCO   THE FLIGHT ATTENDANT

SELENA GOMEZ   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JENNA ORTEGA   WEDNESDAY

JEAN SMART   HACKS

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

DONALD GLOVER   ATLANTA

BILL HADER   BARRY

STEVE MARTIN   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT   ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JEREMY ALLEN WHITE   THE BEAR

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

BLACK BIRD   APPLE TV+

DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY   NETFLIX

THE DROPOUT   HULU

PAM & TOMMY   HULU

THE WHITE LOTUS   HBO MAX

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

JESSICA CHASTAIN   GEORGE & TAMMY

JULIA GARNER   INVENTING ANNA

LILY JAMES   PAM & TOMMY

JULIA ROBERTS   GASLIT

AMANDA SEYFRIED   THE DROPOUT

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

TARON EGERTON   BLACK BIRD

COLIN FIRTH   THE STAIRCASE

ANDREW GARFIELD   UNDER THE BANNER OF HEAVEN

EVAN PETERS   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SEBASTIAN STAN   PAM & TOMMY

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

JENNIFER COOLIDGE   THE WHITE LOTUS

CLAIRE DANES   FLEISHMAN IS IN TROUBLE

DAISY EDGAR-JONES   UNDER THE BANNER OF HEAVEN

NIECY NASH   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

AUBREY PLAZA   THE WHITE LOTUS

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

F. MURRAY ABRAHAM   THE WHITE LOTUS

DOMHNALL GLEESON   THE PATIENT

PAUL WALTER HAUSER   BLACK BIRD

RICHARD JENKINS   DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY

SETH ROGEN   PAM & TOMMY

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ

ELIZABETH DEBICKI   THE CROWN

HANNAH EINBINDER   HACKS

JULIA GARNER   OZARK

JANELLE JAMES   ABBOTT ELEMENTARY

SHERYL LEE RALPH   ABBOTT ELEMENTARY

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ

JOHN LITHGOW   THE OLD MAN

JONATHAN PRYCE   THE CROWN

JOHN TURTURRO   SEVERANCE

TYLER JAMES WILLIAMS   ABBOTT ELEMENTARY

HENRY WINKLER   BARRY

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Searchlight Pictures    12

A24    10

Netflix    9

Paramount Pictures    7

Universal Pictures    7

Walt Disney Studios Motion Pictures    5

Focus Features    4

Warner Bros    3

Neon    2

Orion Pictures / United Artists Releasing    2

Sony Pictures Classics    2

Variance Films    2

Amazon Prime Video    1

Columbia Pictures    1

GKIDS    1

MUBI    1

TriStar Pictures    1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

HBO Max    14

Netflix    14

hulu    10

FX    9

ABC    6

Apple TV+    6

AMC+/AMC    2

Disney+    1

Paramount Network    1

Showtime    1

Starz    1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΑΙΝΙΑ

The Banshees of Inisherin    8

Everything Everywhere All at Once    6

Babylon    5

The Fabelmans    5

Elvis    3

Guillermo del Toro’s Pinocchio    3

TÁR    3

Avatar: The Way of Water    2

Black Panther: Wakanda Forever    2

Glass Onion: A Knives Out Mystery    2

The Menu    2

RRR    2

Top Gun: Maverick    2

Triangle of Sadness    2

Women Talking    2

All Quiet on the Western Front    1

Argentina, 1985    1

Blonde    1

Close    1

Decision to Leave    1

Empire of Light    1

Good Luck to You, Leo Grande    1

The Good Nurse    1

The Inspection    1

Inu-Oh    1

Living    1

Marcel the Shell with Shoes On    1

Mrs. Harris Goes to Paris    1

Puss in Boots: The Last Wish    1

She Said    1

The Son    1

Turning Red    1

The Whale    1

Where the Crawdads Sing    1

White Noise    1

The Woman King    1

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Abbott Elementary    5

The Crown    4

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story    4

Only Murders in the Building    4

Pam & Tommy    4

The White Lotus    4

Black Bird    3

Hacks    3

Ozark    3

Severance    3

Barry    2

The Bear    2

Better Call Saul    2

The Dropout    2

House of the Dragon    2

The Old Man    2

Under the Banner of Heaven    2

Wednesday    2

Alaska Daily    1

Andor    1

Atlanta    1

Euphoria    1

Fleishman Is in Trouble    1

The Flight Attendant    1

Gaslit    1

George & Tammy    1

Inventing Anna    1

The Patient    1

The Staircase    1

Yellowstone     1

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