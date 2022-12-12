Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023 ανακοινώθηκαν σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.
Οι πέντε υποψήφιοι για καθεμία από τις 27 κατηγορίες βραβείων ανακοινώθηκαν από τους Mayan Lopez και Selenis Leyva της νέας κωμικής σειράς του NBC Lopez vs. Lopez και την Helen Hoehne, πρόεδρο της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA).
Οι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από 96 μέλη και, για πρώτη φορά, 103 διεθνείς ψηφοφόρους από διεθνείς βιομηχανικούς οργανισμούς, γνωστά φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου και επαγγελματίες της δημοσιογραφίας. Αυτή η ποικιλόμορφη ομάδα ψηφοφόρων εκπροσωπεί 62 διαφορετικές χώρες σε όλον τον κόσμο.
Η 80η απονομή των Χρυσών Σφαίρων θα γίνει την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΡΑΜΑ
AVATAR: THE WAY OF WATER (Walt Disney Studios Motion Pictures)
ELVIS (Warner Bros)
THE FABELMANS (Universal Pictures)
TÁR (Focus Features)
TOP GUN: MAVERICK (Paramount Pictures)
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ
CATE BLANCHETT TÁR
OLIVIA COLMAN EMPIRE OF LIGHT
VIOLA DAVIS THE WOMAN KING
ANA DE ARMAS BLONDE
MICHELLE WILLIAMS THE FABELMANS
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ
AUSTIN BUTLER ELVIS
BRENDAN FRASER THE WHALE
HUGH JACKMAN THE SON
BILL NIGHY LIVING
JEREMY POPE THE INSPECTION
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
BABYLON (Paramount Pictures)
THE BANSHEES OF INISHERIN (Searchlight Pictures)
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (A24)
GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (Netflix)
TRIANGLE OF SADNESS (Neon)
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
LESLEY MANVILLE MRS. HARRIS GOES TO PARIS
MARGOT ROBBIE BABYLON
ANYA TAYLOR-JOY THE MENU
EMMA THOMPSON GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
MICHELLE YEOH EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
DIEGO CALVA BABYLON
DANIEL CRAIG GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
ADAM DRIVER WHITE NOISE
COLIN FARRELL THE BANSHEES OF INISHERIN
RALPH FIENNES THE MENU
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)
INU-OH (GKIDS)
MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ)
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
RRR (INDIA) (Variance Films)
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ANGELA BASSETT BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
KERRY CONDON THE BANSHEES OF INISHERIN
JAMIE LEE CURTIS EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
DOLLY DE LEON TRIANGLE OF SADNESS
CAREY MULLIGAN SHE SAID
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
BRENDAN GLEESON THE BANSHEES OF INISHERIN
BARRY KEOGHAN THE BANSHEES OF INISHERIN
BRAD PITT BABYLON
KE HUY QUAN EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
EDDIE REDMAYNE THE GOOD NURSE
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
JAMES CAMERON AVATAR: THE WAY OF WATER
DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
BAZ LUHRMANN ELVIS
MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN
STEVEN SPIELBERG THE FABELMANS
ΣΕΝΑΡΙΟ
TODD FIELD TÁR
DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN
SARAH POLLEY WOMEN TALKING
STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER THE FABELMANS
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
CARTER BURWELL THE BANSHEES OF INISHERIN
ALEXANDRE DESPLAT GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
HILDUR GUÐNADÓTTIR WOMEN TALKING
JUSTIN HURWITZ BABYLON
JOHN WILLIAMS THE FABELMANS
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
“CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING
Music by: Taylor Swift
Lyrics by: Taylor Swift
“CIAO PAPA” — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Music by: Alexandre Desplat
Lyrics by: Roeban Katz, Guillermo del Toro
“HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK
Music by: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
Lyrics by: Lady Gaga, BloodPop
“LIFT ME UP” — BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Music by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
Lyrics by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
“NAATU NAATU” — RRR
Music by: M.M. Keeravani
Lyrics by: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ
BETTER CALL SAUL AMC+/AMC
THE CROWN NETFLIX
HOUSE OF THE DRAGON HBO MAX
OZARK NETFLIX
SEVERANCE APPLE TV+
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ
EMMA D’ARCY HOUSE OF THE DRAGON
LAURA LINNEY OZARK
IMELDA STAUNTON THE CROWN
HILARY SWANK ALASKA DAILY
ZENDAYA EUPHORIA
A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ
JEFF BRIDGES THE OLD MAN
KEVIN COSTNER YELLOWSTONE
DIEGO LUNA ANDOR
BOB ODENKIRK BETTER CALL SAUL
ADAM SCOTT SEVERANCE
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ
THE BEAR FX
HACKS HBO MAX
ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU
WEDNESDAY NETFLIX
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ
QUINTA BRUNSON ABBOTT ELEMENTARY
KALEY CUOCO THE FLIGHT ATTENDANT
SELENA GOMEZ ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JENNA ORTEGA WEDNESDAY
JEAN SMART HACKS
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ
DONALD GLOVER ATLANTA
BILL HADER BARRY
STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JEREMY ALLEN WHITE THE BEAR
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
BLACK BIRD APPLE TV+
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY NETFLIX
THE DROPOUT HULU
PAM & TOMMY HULU
THE WHITE LOTUS HBO MAX
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
JESSICA CHASTAIN GEORGE & TAMMY
JULIA GARNER INVENTING ANNA
LILY JAMES PAM & TOMMY
JULIA ROBERTS GASLIT
AMANDA SEYFRIED THE DROPOUT
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
TARON EGERTON BLACK BIRD
COLIN FIRTH THE STAIRCASE
ANDREW GARFIELD UNDER THE BANNER OF HEAVEN
EVAN PETERS DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
SEBASTIAN STAN PAM & TOMMY
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
JENNIFER COOLIDGE THE WHITE LOTUS
CLAIRE DANES FLEISHMAN IS IN TROUBLE
DAISY EDGAR-JONES UNDER THE BANNER OF HEAVEN
NIECY NASH DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
AUBREY PLAZA THE WHITE LOTUS
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
F. MURRAY ABRAHAM THE WHITE LOTUS
DOMHNALL GLEESON THE PATIENT
PAUL WALTER HAUSER BLACK BIRD
RICHARD JENKINS DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
SETH ROGEN PAM & TOMMY
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ
ELIZABETH DEBICKI THE CROWN
HANNAH EINBINDER HACKS
JULIA GARNER OZARK
JANELLE JAMES ABBOTT ELEMENTARY
SHERYL LEE RALPH ABBOTT ELEMENTARY
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ
JOHN LITHGOW THE OLD MAN
JONATHAN PRYCE THE CROWN
JOHN TURTURRO SEVERANCE
TYLER JAMES WILLIAMS ABBOTT ELEMENTARY
HENRY WINKLER BARRY
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Searchlight Pictures 12
A24 10
Netflix 9
Paramount Pictures 7
Universal Pictures 7
Walt Disney Studios Motion Pictures 5
Focus Features 4
Warner Bros 3
Neon 2
Orion Pictures / United Artists Releasing 2
Sony Pictures Classics 2
Variance Films 2
Amazon Prime Video 1
Columbia Pictures 1
GKIDS 1
MUBI 1
TriStar Pictures 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
HBO Max 14
Netflix 14
hulu 10
FX 9
ABC 6
Apple TV+ 6
AMC+/AMC 2
Disney+ 1
Paramount Network 1
Showtime 1
Starz 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΑΙΝΙΑ
The Banshees of Inisherin 8
Everything Everywhere All at Once 6
Babylon 5
The Fabelmans 5
Elvis 3
Guillermo del Toro’s Pinocchio 3
TÁR 3
Avatar: The Way of Water 2
Black Panther: Wakanda Forever 2
Glass Onion: A Knives Out Mystery 2
The Menu 2
RRR 2
Top Gun: Maverick 2
Triangle of Sadness 2
Women Talking 2
All Quiet on the Western Front 1
Argentina, 1985 1
Blonde 1
Close 1
Decision to Leave 1
Empire of Light 1
Good Luck to You, Leo Grande 1
The Good Nurse 1
The Inspection 1
Inu-Oh 1
Living 1
Marcel the Shell with Shoes On 1
Mrs. Harris Goes to Paris 1
Puss in Boots: The Last Wish 1
She Said 1
The Son 1
Turning Red 1
The Whale 1
Where the Crawdads Sing 1
White Noise 1
The Woman King 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Abbott Elementary 5
The Crown 4
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story 4
Only Murders in the Building 4
Pam & Tommy 4
The White Lotus 4
Black Bird 3
Hacks 3
Ozark 3
Severance 3
Barry 2
The Bear 2
Better Call Saul 2
The Dropout 2
House of the Dragon 2
The Old Man 2
Under the Banner of Heaven 2
Wednesday 2
Alaska Daily 1
Andor 1
Atlanta 1
Euphoria 1
Fleishman Is in Trouble 1
The Flight Attendant 1
Gaslit 1
George & Tammy 1
Inventing Anna 1
The Patient 1
The Staircase 1
Yellowstone 1