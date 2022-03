Χτύπημα στο θέατρο της Μαριούπολης: Αντεξε το καταφύγιο - Υπάρχουν επιζώντες

Αξιωματούχος από το γραφείο του δημάρχου της Μαριούπολης είπε σήμερα ότι οι αρχές της πόλης δεν έχουν ακόμη απολογισμό μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό, σύμφωνα με τις ίδιες, ενός θεάτρου στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη, αλλά πρόσθεσε ότι το "καταφύγιο άντεξε" και ότι υπάρχουν επιζώντες.

Στο θέατρο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxarhttps://t.co/nrQLa2V6Ropic.twitter.com/paKUEBQww2 — Christoph Koettl (@ckoettl) March 16, 2022

Ο δήμος της Μαριούπολης δημοσιοποίησε από τη δική του πλευρά στην πλατφόρμα Telegram φωτογραφία που δείχνει το κεντρικό τμήμα του θεάτρου εντελώς κατεστραμμένο, με μια λευκή στήλη καπνού να υψώνεται από τα συντρίμμια.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος.

Breaking: Videos show a destroyed Mariupol theater that Ukrainian officials say sheltered hundreds of civilians. Information about victims was not yet known, officials said. They blamed Russia for the attack.https://t.co/CQH6yzbtCtpic.twitter.com/eR8FqyAI6E — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 16, 2022

Η Ρωσία αρνείται ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το κτίριο, κατηγορεί εθνικιστές του τάγματος Αζόφ.

Η δημοτική αρχή επιμένει ωστόσο ότι ρωσικό «αεροσκάφος έριξε βόμβα στο κτίριο», ενώ ανέφερε πως «είναι αδύνατον» να εξακριβωθεί πόσα είναι τα θύματα «καθώς ο βομβαρδισμός συνοικιών συνεχίζεται».

«Η είσοδος του καταφυγίου έχει κλείσει από τα συντρίμμια», διευκρίνισε.

!?This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Η Μόσχα διέψευσε την περασμένη εβδομάδα ότι βομβάρδισε παιδιατρικό νοσοκομείο όπου βρισκόταν μαιευτήριο την περασμένη εβδομάδα στη Μαριούπολη, γεγονός που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

«Είναι αδύνατο να βρούμε λόγια για να περιγράψουμε εκ νέου τον κυνισμό και την απανθρωπιά με την οποία οι ρώσοι εισβολές ισοπεδώνουν κατοικίες ειρηνικών πολιτών» της Μαριούπολης, εξεμάνη ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως βομβάρδισε άμαχους που έφευγαν από τη Μαριούπολη χρησιμοποιώντας ανθρωπιστικό διάδρομο, μιλώντας για «νεκρούς» και τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί σε σοβαρή κατάσταση.

Πολιτική οχηματοπομπή από τη Μαριούπολη που κινείτο προς τη Ζαπορίζια επλήγη με εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών Γκραντ περί τις 15:30, ανέφερε το επιτελείο μέσω Telegram, μεταφορτώνοντας φωτογραφία αιμόφυρτου παιδιού.

Έπειτα από σειρά αποτυχημένων προσπαθειών, ελλείψει συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός, η απομάκρυνση των αμάχων επιταχύνθηκε στη Μαριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας όπου πλέον οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με ελλείψεις νερού, τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Τουλάχιστον 2.500 άμαχοι είχαν σκοτωθεί ως χθες στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, που πολιορκείται εδώ και μέρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.