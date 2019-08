Χτύπημα των Ταλιμπάν στην Καμπούλ: Επίθεση με αυτοκίνητο-βόμβα, δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 34 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Καμπούλ, είπε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.Υπάρχουν φόβοι για πολλές απώλειες, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στα σώματα ασφαλείας κι έναν κάτοικο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Yesterday #Pakistani Politicians/Government Ministers and Generals said, they cannot guarantee Peace in #Afghanistan if #US@POTUS didn’t help us solve #Kashmir issue & today At least 34 people are wounded in the blast in #Kabul’s PD6, #Afghanistan#KabulBleedsAgainpic.twitter.com/HfuvfzKrCb