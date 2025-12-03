Υεμένη: Απελευθερώθηκαν οι ναυτικοί του φορτηγού πλοίου Eternity C το οποίο βύθισαν οι Χούθι τον Ιούλιο - Real.gr

Quantcast
Υεμένη: Απελευθερώθηκαν οι ναυτικοί του φορτηγού πλοίου Eternity C το οποίο βύθισαν οι Χούθι τον Ιούλιο

20:30, 03/12/2025
Οι Χούθι απελευθέρωσαν τους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο είχε βυθιστεί τον Ιούλιο στην Ερυθρά Θάλασσα εξαιτίας επίθεσης που δέχθηκε από τους υεμενίτες αντάρτες, σύμφωνα με το δίκτυο Al-Masirah. Όπως μεταδίδει σήμερα το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο, οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Σαναά στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

«Το πλήρωμα του πλοίου Eternity C απελευθερώθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Ομάν και ένα αεροπλάνο τους μεταφέρει αυτήν τη στιγμή από τη Σαναά στη Μουσκάτ», ανέφερε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Al-Masirah.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων είχε προαναγγείλει χθες Τρίτη την επικείμενη απελευθέρωση των εννέα φιλιππινέζων ναυτικών, ευχαριστώντας την κυβέρνηση του Ομάν για τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.

