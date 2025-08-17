Quantcast
Υεμένη: Επίθεση του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ – Εκρήξεις στη Σαναά - Real.gr
10:15, 17/08/2025
To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

 


Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης νωρίς το πρωί.

