Υεμένη: Επίθεση του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ – Εκρήξεις στη Σαναά - Real.gr

To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

The Israeli Navy is striking in Yemen, in the Houthis’ area of Sana’a. According to reports, the Haziz power station was hit. pic.twitter.com/vQxm1CSe6f — Israel Unplugged (@UnplugIsrael) August 17, 2025



Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης νωρίς το πρωί.