Υεμένη: Η τηλεόραση των Χούθι ανέφερε ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά - Real.gr

Tα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

Οι Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, η πιο πρόσφατη μέχρι τώρα κατά αυτών των φιλοϊρανών ανταρτών που έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

“Ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά”, έγραψε το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al-Massirah, στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες, μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πρωτεύουσας της Υεμένης, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

مشاهد | للهجوم الإسرائيلي على شركة الغاز في شارع الجزائر بمدينة #صنعاء اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.#اليمن #Yemen pic.twitter.com/B8gdqOsGb9 — علي ناصر العولقي (@a_n_alawlaqi) August 24, 2025

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Ρόιτερς, τα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ