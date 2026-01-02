Quantcast
Υεμένη: Nέοι βομβαρδισμοί σε βάσεις των αυτονομιστών - Real.gr
18:30, 02/01/2026
Οι βάσεις των αυτονομιστών της Υεμένης βομβαρδίστηκαν και πάλι σήμερα, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στο κίνημά τους και με αυτόπτες μάρτυρες, καθώς ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να τους απωθήσει από τις θέσεις τους στην περιοχή της Χαντραμούτ.

Το αεροδρόμιο της Σεϊχούν, στην κεντρική Υεμένη, καθώς και η στρατιωτική βάση της πόλης αυτής δέχτηκαν πολλά πλήγματα, είπε μια πηγή του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC). Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν και είδαν τις επιθέσεις στις δύο αυτές τοποθεσίες.

