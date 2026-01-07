Υεμένη: Ο ηγέτης των αυτονομιστών διέφυγε προτού μεταβεί στο Ριάντ για συνομιλίες - Σαουδαραβικά πλήγματα - Real.gr

Ο ηγέτης των αυτονομιστών της νότιας Υεμένης, ο Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, αποπέμφθηκε από το προεδρικό συμβούλιο της χώρας με την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας», ενώ, όπως έγινε γνωστό, «διέφυγε προς άγνωστη τοποθεσία» σήμερα, ημέρα κατά την οποία θα συμμετείχε στο Ριάντ σε συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «περιορισμένα προληπτικά πλήγματα» εναντίον των αυτονομιστών προκειμένου να τους εμποδίσει «να επεκτείνουν τη σύγκρουση», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Ο Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (STC), που επιδιώκει να επανιδρύσει ένα κράτος στο νότιο τμήμα της Υεμένης. Η Νότια Υεμένη, σοσιαλιστική δημοκρατία, ήταν ανεξάρτητη χώρα από το 1967 ως το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.

Στις αρχές Δεκεμβρίου οι δυνάμεις του STC κατέλαβαν μεγάλες περιοχές της χώρας, αλλά ομάδες που πρόσκεινται στο Ριάντ, υποστηριζόμενες από αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Σαουδική Αραβία, απάντησαν ανακτώντας στις αρχές Ιανουαρίου τα χαμένα εδάφη.

Στη συνέχεια η Σαουδική Αραβία κάλεσε τις δύο πλευρές σε «διάλογο» στο Ριάντ σήμερα προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Το STC είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στις συνομιλίες αυτές.

Περίπου τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδας) ο συνασπισμός «έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι μετακίνησε μεγάλες δυνάμεις – στις οποίες περιλαμβάνονται τεθωρακισμένα, οχήματα μάχης, βαρέα και ελαφρά όπλα όπως και πυρομαχικά» στην επαρχία Ντάλε, προπύργιό του στη νοτιοδυτική Υεμένη.

Φυγή

Αντιπροσωπεία των αυτονομιστών του νότου, που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναχώρησε για το Ριάντ, αλλά χωρίς τον Ζουμπάιντι, «ο οποίος διέφυγε προς άγνωστη τοποθεσία, χωρίς να δώσει στα μέλη και τα στελέχη του STC καμία πληροφορία για το τι συνέβη αφού μοίρασε όπλα και πυρομαχικά (…) με στόχο να προκαλέσει ταραχές στο Άντεν τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε ο συνασπισμός αναφερόμενος στην προσωρινή πρωτεύουσα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Εξάλλου ο συνασπισμός επεσήμανε ότι εντόπισε δυνάμεις των αυτονομιστών στην επαρχία Ντάλε και στις 04:00 (τοπική ώρα) «διεξήγαγε περιορισμένα προληπτικά πλήγματα για να εξουδετερώσει αυτές τις δυνάμεις και να εμποδίσει τα σχέδια του Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι να προκαλέσει την κλιμάκωση της σύγκρουσης και την επέκτασή της στην επαρχία Ντάλε».

Αξιωματούχος της επαρχίας αυτής δήλωσε στο AFP ότι μέτρησε περισσότερα από 15 σαουδαραβικά πλήγματα.

Εξάλλου τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές. «Ο αρχικός απολογισμός των πληγμάτων στην επαρχία Ντάλε είναι τέσσερις άμαχοι νεκροί και έξι τραυματίες», δήλωσαν πηγές από τα νοσοκομεία αλ Νασρ και αλ Τανταμόν.

Λίγο αργότερα ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου, του κορυφαίου εκτελεστικού οργάνου της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, ανακοίνωσε την αποπομπή του αλ Ζουμπάιντι για «εσχάτη προδοσία».

Παράλληλα ζήτησε την παραπομπή του ενώπιον του γενικού εισαγγελέα κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, ότι «συνέστησε ένοπλη οργάνωση», διέπραξε φόνους στρατιωτικών και αμάχων και παραβίασε το Σύνταγμα.

Ο συνασπισμός υπό το Ριάντ σχηματίστηκε το 2015 κι επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση έναντι των Χούθι, κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, που είχαν καταλάβει την πρωτεύουσα Σανάα στα τέλη του 2014 και συνέχιζαν να προωθούνται προς τον νότο, κυριεύοντας μεγάλες εκτάσεις.

Στον συνασπισμό αυτόν συμμετείχαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι εσωτερικές αντιπαλότητες στο στρατόπεδο κατά των Χούθι είχαν προκαλέσει συγκρούσεις και το 2018 μεταξύ των αυτονομιστών του νότου –που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– και των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Το αυτονομιστικό κίνημα του νότου ελέγχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος των επαρχιών Χαντραμούτ —η οποία συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και έχει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου— και Μάχρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters