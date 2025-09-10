Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλήγματα κατά των Χούθι - Real.gr

Quantcast
18:25, 10/09/2025
Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πλήγματα κατά των Χούθι

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι στην Υεμένη, με τους αντάρτες να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο στρατός ανέφερε ότι βομβάρδισε στρατόπεδα των ανταρτών, το αρχηγείο προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah των ανταρτών Χούθι έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από τις επιθέσεις.

 

 


 

 

 

