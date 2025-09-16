Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει το λιμάνι της Χοντέιντα - Real.gr

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που συνδέεται με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, μετέδωσε πως ισραηλινές επιθέσεις στοχεύουν το λιμάνι της πόλης Χοντέιντα της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Al Masirah το Ισραήλ εξαπέλυσε δώδεκα επιθέσεις εναντίον του λιμανιού της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρί, ανέφερε ότι η αεράμυνα των Χούθι αντιμετωπίζει τα ισραηλινά αεροσκάφη που «επιτίθενται» στην Υεμένη.

Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα. «Οι IDF συνεχίζουν να επιτίθενται σε στρατιωτικές υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην Υεμένη. Πριν από λίγο καιρό, οι IDF επιτέθηκαν σε στρατιωτικές υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη. Το λιμάνι της Χοντέιντα χρησιμοποιείται από το τρομοκρατικό καθεστώς για τη μεταφορά όπλων του ιρανικού καθεστώτος, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τρομοκρατικών σχεδίων κατά του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

«Η επίθεση πραγματοποιήθηκε εν μέσω επανειλημμένων επιθέσεων υπό την ηγεσία του τρομοκρατικού καθεστώτος κατά του Κράτους του Ισραήλ, κατά τις οποίες εκτοξεύτηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εδάφους-επιφανείας προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και χρηματοδότηση του Ιράν για να βλάψει το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Το καθεστώς εκμεταλλεύεται τον θαλάσσιο χώρο για την άσκηση βίας και τρομοκρατικής δραστηριότητας εναντίον πλοίων διαμετακόμισης και εμπορικών πλοίων σε παγκόσμιες ναυτιλιακές περιοχές. Οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι κατά του Κράτους του Ισραήλ και είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν να χτυπούν δυναμικά οποιαδήποτε απειλή για τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτείται», προσθέτει.

צה״ל ממשיך לתקוף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בתימן לפני זמן קצר, צה״ל תקף תשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות׳י בנמל חודידה שבתימן. נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה. התקיפה… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025



Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι η επίθεση στο λιμάνι της Χοντέιντα έχει ως στόχο τη συνέχιση του ναυτικού και αεροπορικού αποκλεισμού των Χούθι.

«Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε τώρα στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη για να διασφαλίσει τη συνέχιση του ναυτικού και αεροπορικού αποκλεισμού κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι. Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στο Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

חיל האוויר תקף כעת את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות’י. ארגון הטרור החות’י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025



Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης για το λιμάνι της Χοντέιντα προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Τις επόμενες ώρες, θα πραγματοποιηθεί πλήγμα… σε απάντηση στη στρατιωτική δραστηριότητα του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι. Για την ασφάλειά σας, προτρέπουμε όλους στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», έγραψε στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن ⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك ⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2025





Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΕΡΤ