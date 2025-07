Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Eternity C - 15 μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται - Real.gr

Οι Χούθι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Eternity C, τη δεύτερη επίθεση που εξαπολύουν οι υεμενίτες αντάρτες μέσα σε 24 ώρες κατά πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η ναυτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης στόχευσε το πλοίο (ETERNITY C)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, Γιαχία Σάρι, ισχυριζόμενος ότι η επίθεση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κατευθυνόταν προς το ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ.

Τέσσερα από τα 25 άτομα που επέβαιναν στο Eternity C σκοτώθηκαν προτού το υπόλοιπο πλήρωμα εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σήμερα το πρωί μετά την επίθεση που δέχτηκε τη Δευτέρα, ανέφεραν πηγές σε εταιρείες ασφαλείας που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

Footage of the bulk carrier Eternity C being attacked in the Red Sea before sinking. pic.twitter.com/zluhBVyhPB

— Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) July 9, 2025