Υεμένη: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε πλήγμα των ΗΠΑ σε λιμάνι με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις - Βίντεο - Real.gr

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κινήματος ανταρτών Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, την ευθύνη για τους οποίους ανέλαβαν χθες Πέμπτη οι ΗΠΑ, στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

«Δεκατρείς εργάτες και υπάλληλοι του πετρελαϊκού λιμανιού στη Ρας Ίσα σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν στην αμερικανική επίθεση στο λιμάνι» αυτό, στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Χοντάιντα, δήλωσε ο Ανίς Αλασμπάχι, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό των θυμάτων.

