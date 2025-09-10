Quantcast
Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι - Real.gr
real player

Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι

21:50, 10/09/2025
Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν οι αντάρτες στη δημοσιότητα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων μεταξύ των αμάχων που έπεσαν θύματα αυτού του ύπουλου σιωνιστικού εγκλήματος αυξήθηκε σε 35», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας επίσης πως 131 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο προηγούμενος απολογισμός των Χούθι έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 118 τραυματίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τροχαίο στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με λεωφορείο - 31 ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με λεωφορείο - 31 ελαφρά τραυματίες

19:28 10/09
Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

18:05 10/09
Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

17:35 10/09
«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

17:30 10/09
Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

15:07 10/09
Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

20:00 10/09
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

16:12 10/09
Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

16:05 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved