Υεμένη: Αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκες όπλων των Χούθι

«Στις 30 και 31 Δεκεμβρίου, αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στοχοθέτησαν μια εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου των Χούθι, μια εγκατάσταση παραγωγής προηγμένων συμβατικών όπλων και αποθήκες που περιείχαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)» ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom).

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.

On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7