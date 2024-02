Υεμένη: Αναφορές για νέες αεροπορικές επιδρομές στo λιμάνι Χοντέιντα

Τις προηγούμενες ώρες, ελεγχόμενα από τους Χούθι μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αμερικανικά και βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν 15 επιδρομές στις επαρχίες Σαάντα και Χοντέιντα το βράδυ της Κυριακής. Είχε προηγηθεί ένα 48ωρο σφυροκόπημα της πρωτεύουσας Σανάα και άλλων περιοχών της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Οι επιθέσεις που εξαπολύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των Χούθι αποσκοπούν στον περιορισμό της απειλής που αντιπροσωπεύουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι Χούθι λένε πως επιτίθενται σε εμπορικά πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ ή συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα, προκειμένου να ασκήσουν πίεση ώστε να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

