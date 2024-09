Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους των Χούθι - «Κανένας τόπος δεν είναι πολύ απομακρυσμένος για το Ισραήλ» λέει ο υπ. Άμυνας

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.

Meanwhile in Hudaida, Yamen.

The Iranian proxies are suffering. Will Iran come to their rescue? It doesn't look like it. For Iran, these people are disposable.

It is extra funny when you hear the idiot in the background saying that Israel will die, while his country is burning. pic.twitter.com/OEvLWmJrsP