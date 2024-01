Υεμένη: Ογκώδης διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας στη Σαναά

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς οι αντάρτες οργανώνουν κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις στη Σαναά. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, πολλαπλασιάζουν επίσης τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και ανέλαβαν την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων που αναχαιτίστηκαν στη ζώνη αυτή.

In response to the call of the leader of the revolution in Yemen, Sayyed Abdulmalik al-Houthi, in solidarity with the Palestinian people, and in support of the steadfast Mujahideen/fighters in the Gaza Strip

Crowds of millions in al-Sabeen in the capital Sana'a in the Republic