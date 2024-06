Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν ελληνόκτητο πλοίο - Τραυματισμοί και ζημιές - BINTEO

Iranian-backed Houthis struck the M/V TRANS WORLD NAVIGATOR, a Liberian-flagged, Greek-owned, and operated bulk cargo carrier in a suspected uncrewed aerial system (UAS) attack. Today, at 4:00 a.m. (Sanaa time), the crew reported minor injuries and… pic.twitter.com/eg3zDlKhbM

Στην ενημέρωση της CENTCOM αναφέρεται πως το ελληνόκτητο M/V Transworld Navigator υπό σημαία Λιβερίας επλήγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής από drone των Χούθι, το πλήρωμα ανέφερε «ήσσονος σημασίας τραυματισμούς και περιορισμένης έκτασης ζημιές», αλλά συνέχισε το ταξίδι του. Υπογραμμίζεται επίσης πως ήταν η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι.

Earlier today, the Liberian-flagged bulk cargo ship, Transworld Navigator, was transiting the Gulf of Aden approximately 96 nautical miles off the coast of Nishtun in eastern Yemen when it was struck on its port side by a one-way surface attack drone launched by the Houthi… pic.twitter.com/gqd1iXGP65