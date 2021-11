Υεμένη: Οι Χούθι καταδίκασαν μοντέλο για παραβίαση της ηθικής τάξης

«Εξοργισμένη που ενημερώθηκα ότι οι Χούθι καταδίκασαν την Ιντισάρ σε πέντε χρόνια φυλάκιση και άλλες γυναίκες σε ένα, τρία, πέντε χρόνια! Η ποινή είναι άδικη και πολιτικά υποκινούμενη», κατήγγειλε στο Twitter η Άφραχ Νάσερ ερευνήτρια για την Υεμένη του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Η δίκη της Χαμάντι και πολλών άλλων συναδέλφων της ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου, με το HRW να κάνει λόγο για μια «άδικη» διαδικασία και μια υπόθεση «την οποία χαρακτηρίζουν παρατυπίες και παραβιάσεις».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους υπεράσπισης, ο πραγματικός λόγος της σύλληψης της Χαμάντι, η οποία έχει χιλιάδες ακόλουθούς στο Instagram και το Facebook, είναι το επάγγελμά της.

Με μητέρα από την Αιθιοπία και πατέρα από την Υεμένη η Ιντισάρ αλ Χαμάντι έχει δημοσιεύσει δεκάδες φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φορώντας παραδοσιακές στολές ή τζιν και δερμάτινα γιλέκα, με ή χωρίς την ισλαμική μαντίλα.

Τον Μάιο η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει ότι «την κακοποίησαν σωματικά και λεκτικά» και «την ανάγκασαν να ομολογήσει πολλά αδικήματα», μεταξύ των οποίων αυτό της «κατοχής ναρκωτικών» και της «πορνείας».

Το Κέντρο του Κόλπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (GCHR) είχε επισημάνει ότι η νεαρή γυναίκα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει τον Ιούνιο.

Η βία κατά των γυναικών στην Υεμένη, κυρίως στις περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, έχει οξυνθεί μετά την έναρξη του εμφυλίου στη χώρα το 2014.

Outraged to learn that #Houthis sentenced Intisar to 5 years in prison, & other women to 1, 3, 5 yrs! https://t.co/Dll4KP6iJu

The sentence is unfair & politically motivated.@hrw in June found that the case was marred with irregularities & abuse https://t.co/YnfPF9874b#yemenhttps://t.co/0BIQGGTjFy