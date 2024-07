Υεμένη: Οι Χούθι χτύπησαν με θαλάσσιο drone δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων - Προκλήθηκαν ζημιές

Ο εκπρόσωπος Σάρια ανέφερε χθες βράδυ πως τα δύο πλοία που μπήκαν στο στόχαστρο είναι τα Bentley I, δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρέλαιο υπό σημαία Παναμά, καθώς και το Chios Lion, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Λιβερίας που επίσης μεταφέρει πετρέλαιο, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος έγινε επίσης, «σε συνεργασία με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», το Olvia, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Κύπρου, που πλέει στη Μεσόγειο. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει πως έγινε η τρίτη επίθεση με ανεξάρτητο τρόπο.

July 15 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV), three over the Red Sea and two over Houthi-controlled areas of Yemen.

It was determined these… pic.twitter.com/74c1z68ScF