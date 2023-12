Υεμένη: Πύραυλος κρουζ των Χούθι έπληξε εμπορικό πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ - BINTEO

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Strinda έγινε περίπου 60 ναυτικά μίλια βόρεια του Μπαμπ αλ Μάντεμπ, ανέφερε ο ένας από τους αξιωματούχους. Σύμφωνα και με τους δύο, το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Mason βρίσκεται στην περιοχή και παρέχει συνδρομή.

??Reports: Missile strikes Norwegian-flagged tanker off Yemen, causes fire on-board

??Tanker attack comes after Ansarullah warned any Israel-bound ship will be ‘legitimate target’ pic.twitter.com/A22G5rjIr8