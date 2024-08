Υεμένη: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα - Βίντεο

Το γραφείο του UNFPA στην Υεμένη έκανε λόγο για 24 νεκρούς και 17 τραυματίες μέσω X, μετά τις «καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχές και το σπάσιμο τριών φραγμάτων» στην περιοχή υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι.

The magnitude of the disaster in #Mahweet is substantial, YRCS remains actively work in search & recovery efforts for missing people in various locations impacted by heavy rainfall and floods.

YRCS has recovered 11 bodies and a half-human remains so far & 38 people still missing. pic.twitter.com/zfRgT8eWt8