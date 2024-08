Υεμένη: Τουλάχιστον 45 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές

«Οι κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες στο Μακμπάνα, στην επαρχία Ταΐζ (νοτιοδυτικά), τη 2α Αυγούστου, έπληξαν περίπου 10.000 ανθρώπους και προκάλεσαν 15 θανάτους», έγραψε στο Χ το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ Καχίμ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Χοντέιντα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, έκανε λόγο, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση, για έναν απολογισμπό 30 νεκρών και 5 αγνοουμένων.

