Υεμένη: Τουλάχιστον 6 νεκροί σε βομβιστική επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής αξιωματούχων

Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το 'Αντεν είναι η προσωρινή έδρα της υεμενίτικης κυβέρνησης η οποία πολεμά από το 2014 τους Χούτι, τους αντάρτες που κατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος του βορρά της χώρας, όπως και την πρωτεύουσα Σαναά.

Στην επίθεση, για την οποία δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό πηγών των υπηρεσιών ασφαλείας. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

#BREAKING

A large blast in Yemen’s #Aden that targeted the governor's motorcade has left at least five people dead and five others injured, according to reports.

