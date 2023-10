Υπ. Άμυνας Ισραήλ: «Πλησιάζει η ώρα, θα είμαστε θανατηφόροι» - Reuters: Ετοιμάζεται απαράμιλλης αγριότητας επίθεση στη Γάζα

«Είμαι υπεύθυνος για το κατεστημένο της άμυνας. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ακόμη και στα δύσκολα περιστατικά, και είμαι υπεύθυνος για τη νίκη στη μάχη», είπε μεταξύ άλλων ο Γκαλάντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε ένα στρατιωτικό κέντρο κοντά στα σύνορα της Γάζας.

«Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Πηγές από το υπουργείο Άμυνας και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν στα διεθνή ΜΜΕ πως πράγματι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει να αποδεκατίζει τη Χαμάς πριν τα στρατεύματά του μπουν στη Λωρίδα της Γάζας, για την οποία έχουν ήδη ζητήσει την εκκένωσή της από τους αμάχους.

Την ίδια ώρα, το Reuters αποκαλύπτει ότι 8 αξιωματούχοι χωρών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της Δύσης δηλώνουν ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ «θα είναι απαράμιλλη στην αγριότητά της και σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα στο παρελθόν».

Codenamed 'Operation Swords of Iron,' the military campaign will be unmatched in its ferocity and unlike anything Israel has carried out in Gaza in the past, according to officials with knowledge of the conflict who declined to be named due to the sensitivity of the matter 2/7 pic.twitter.com/hoElmU5ovJ