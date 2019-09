ΥΠΕΞ Βραζιλίας: Δεν υπάρχει καμία καταστροφή εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής - Συνομωσία της Αριστεράς κατά της κυβέρνησης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρόσφατη έξαρση των πυρκαγιών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, που αρκετοί αποκαλούν τους πνεύμονες του πλανήτη, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και επικρίσεις εναντίον της κυβέρνησης υπό τον ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δίνει την προτεραιότητα στην ανάπτυξη των Πολιτειών όπου εκτείνεται το δάσος μάλλον, παρά στην προστασία του από τις πυρκαγιές.

Ο Αραούζου, ο οποίος διατείνεται πως δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, επιχειρηματολόγησε ότι όσοι κινδυνολογούν επιδιώκουν να προσποριστούν πολιτικά οφέλη, φθάνοντας στο σημείο να καταγγείλει μια συνωμοσία της Αριστεράς εναντίον των ΗΠΑ και της Βραζιλίας, η εθνική κυριαρχία της οποίας απειλείται, κατ’ αυτόν.

#Brazil's foreign minister Ernesto Araújo says "there is no climate change catastrophe" - sees conspiracy against Brazil's right-wing government allied to Trump https://t.co/Jjm4hLfCb4