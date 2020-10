ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ισχυρή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα - Μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση και αποτελούν κίνδυνο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επίσης, σε άλλη ανάρτησή του, ο Λιόρ Χάιατ επισημαίνει ότι το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνει: «Κάποιες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσουν κλιμάκωση και αποτελούν κίνδυνο για την εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή».

2/2 Israel reiterates its full support and strong solidarity with Greece in its maritime zone and its opposition to any attempt to violate these rights.