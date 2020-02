ΥΠΕΞ Κίνας: 27 ξένοι έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό και δύο έχουν αποβιώσει

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Τρεις νοσηλευόμενοι για τον κοροναϊό πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Εξάλλου αξιωματούχος στο κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα πως η Κίνα θα επεκτείνει τις εισαγωγές κρέατος και άλλων αγαθών, που είναι σημαντικά για τη ζωή των πολιτών της, ώστε να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που έχουν παρουσιαστεί λόγω του ξεσπάσματος του κοροναϊού που έχει προκαλέσει προβλήματα στην οικονομία της χώρας.

Ο Ζου Σιαολιάνγκ, γενικός διευθυντής του υπουργείου, έκανε τα σχόλια αυτά στη διάρκεια ενημέρωσης ονλάιν.

Live: Press briefing by the Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council on #coronavirus outbreak https://t.co/PlKohCWboA