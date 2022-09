ΥΠΕΞ Σουηδίας: «Ευχαριστούμε Ελλάδα για την κύρωση του πρωτοκόλλου προσχώρησης στο ΝΑΤΟ»

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας κάνει αναφορά (mention) στην ανάρτησή της στον Νίκο Δένδια και παραθέτει το σχετικό Tweet του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας: «Σήμερα, το ελληνικό κοινοβούλιο κύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τα Πρωτόκολλα Προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο NATO. Με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία και η Σουηδία θα κάνουν τη Συμμαχία μας ισχυρότερη. Η Ελλάδα προσβλέπει να καλωσορίσει και τους δύο εταίρους μας στην ΕΕ ως Συμμάχους και να συνεργαστεί στενά για την υπεράσπιση των αξιών του NATO».

Thank you Greece ???? for the ratification! @NikosDendiashttps://t.co/NaUQj3PsY6