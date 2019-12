Υπέρ της καθαίρεσης Τραμπ περιοδικό ευαγγελικών χριστιανών - «Βαθιά ανήθικη πράξη όχι μόνο παραβίαση του Συντάγματος»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράθηκε να χρησιμοποιήσει την πολιτική εξουσία του για να αναγκάσει έναν ξένο ηγέτη να αποδυθεί σε διωγμό και κατασυκοφάντηση» ενός από τους πολιτικούς του αντιπάλους (του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν), συνεχίζει το κείμενο.

«Δεν πρόκειται μόνο για παραβίαση του Συντάγματος· το πιο σοβαρό και σημαντικό είναι πως επρόκειτο για βαθιά ανήθικη» πράξη, κρίνει η σύνταξη του περιοδικού.

