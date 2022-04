Υπερδνειστερία: Επίθεση με εκτοξευτήρες ρουκετών στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας

«Τα παράθυρα των επάνω ορόφων έσπασαν. Καπνός υψώνεται από το κτίριο. Η περιοχή έχει περικυκλωθεί από αστυνομικούς» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 3 το μεσημέρι. Δεν υπάρχουν τραυματίες.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται η κατεστραμμένη πόρτα της εισόδου και τα σπασμένα παράθυρα ενός γειτονικού κτιρίου.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διακόπηκε.

Η σημερινή ημέρα είναι αργία στην Υπερδνειστερία, λόγω των εορτασμών για το Πάσχα των Ορθοδόξων.

Explosions heard near near the building of the Ministry of State Security in Tiraspol #Transnistria, spent RPG-22s and RPG-27s, as well as a rocket-propelled grenade, are lying around. pic.twitter.com/HqHB9LlA8T