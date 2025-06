Υπερπολυτελές γιοτ «δυσκολεύεται» να περάσει από στενό κανάλι της Ολλανδίας - Real.gr

Το εντυπωσιακό γιοτ αξίας 150 εκατομμυρίων λιρών, ανήκει στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Starbucks, Χάουαρντ Σουλτς.

Ένα υπερπολυτελές γιος μήκους περίπου 100 μέτρων εθεάθη το πρωί της Τετάρτης να διασχίζει με ιδιαίτερη δυσκολία ένα στενό ολλανδικό κανάλι, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους του χωριού Woubrugge, περίπου 50 χλμ νότια του Αμστερνταμ.

Το γιοτ, με την ονομασία Pi, πέρασε με δυσκολία από το κανάλι, σχεδόν ακουμπώντας τα σπίτια της περιοχής.

Η εικόνα του τεράστιου πλοίου έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, εντυπωσιάζοντας με το μέγεθος και την πολυτέλειά του.

Το Pi συνοδευόταν από δύο σκάφη υποστήριξης, ενώ μέλη του πληρώματος, ντυμένα με μπλε στολές, βρίσκονταν στα άκρα του καναλιού για να κατευθύνουν προσεκτικά το γιοτ και να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόσκρουση.

