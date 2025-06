ΥΠΕΞ Ιράν: Οι ΗΠΑ με τις επιθέσεις τους αποφάσισαν να τινάξουν στον αέρα τη διπλωματία - Real.gr

«Πώς μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε κάτι που δεν εγκατέλειψε ποτέ, πόσο μάλλον να καταστρέψει;», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «αποφάσισαν να τινάξουν στον αέρα» τη διπλωματία εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις (σ.σ. για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν) με τις ΗΠΑ όταν το Ισραήλ αποφάσισε να τινάξει στον αέρα αυτή τη διπλωματία», δήλωσε ο Αραγτσί με ανάρτηση του στο X, προσθέτοντας ότι καθώς το Ιράν συνομιλούσε με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «οι ΗΠΑ αποφάσισαν, με τη σειρά τους, να τινάξουν στον αέρα αυτές τις διπλωματικές κινήσεις».

Αντιδρώντας στις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είπε: «Πώς μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε κάτι που δεν εγκατέλειψε ποτέ, πόσο μάλλον να καταστρέψει;»

Last week, we were in negotiations with the US when Israel decided to blow up that diplomacy.

This week, we held talks with the E3/EU when the US decided to blow up that diplomacy.

What conclusion would you draw?

To Britain and the EU High Rep, it is Iran which must “return”…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2025