ΥΠΕΞ Ιταλίας: Μήνυμα αλληλεγγύης στο Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ - Real.gr

«Μόλις έστειλα μήνυμα αλληλεγγύης στον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Mohammad Bin Abdel Rahman Al Thani και σε όλο το λαό του Κατάρ», σημειώνει σε μήνυμά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου του ιταλικού ΥΠΕΞ.

«Οι επιθέσεις παραβίασαν την κυριαρχία μιας φιλικής χώρας που εργάζεται εδώ και μήνες για να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να βοηθήσει το ίδιο το Ισραήλ να ανακτήσει τους ομήρους που βρίσκονται ακόμη στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς», συνέχισε στο μήνυμά του ο Α. Ταγιάνι και κατέληξε:

«Η κατάπαυση του πυρός, οι διαπραγματεύσεις και η οριστική εκεχειρία είναι ένας υποχρεωτικός δρόμος για να αποφευχθεί μια νέα κρίση που θα ήταν ακόμη πιο καταστροφική και επικίνδυνη για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτή την πορεία, η Ιταλία συνεχίζει να ενθαρρύνει το Κατάρ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διπλωματία και ο διάλογος παραμένουν ο υψηλός δρόμος για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη σύγκρουση, η οποία θα επιτρέψει τελικά στον ισραηλινό και τον παλαιστινιακό λαό να επιτύχουν την ειρήνη, σε συνθήκες ασφάλειας για όλους.»