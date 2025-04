ΥΠΕΞ Ουκρανίας: «Θέλουμε εκεχειρία 30 ημερών, όχι 30 ωρών» - Real.gr

«Παίζει με τις ζωές ο Πούτιν», λέει ο Ζελένσκι.

Στην πασχαλινή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Πούτιν, απάντησαν μέσω ανάρτησης στα social media, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, καθώς και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε ότι υπάρχει μια «μακρά ιστορία δηλώσεων» του Βλαντιμίρ Πούτιν που δεν αντιστοιχούν με τις πράξεις του.

«Ξέρουμε ότι τα λόγια του δεν είναι αξιόπιστα και θα κοιτάξουμε τις πράξεις, όχι τα λόγια», προσθέτει.

«Η Ρωσία μπορεί να συμφωνήσει ανά πάσα στιγμή στην πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, η οποία βρίσκεται στο τραπέζι από τον Μάρτιο».

Ο Σιμπίχα κάλεσε μάλιστα όλους τους εταίρους της Ουκρανίας και τη διεθνή κοινότητα να είναι σε επαγρύπνηση μετά την ανακοίνωση του Πούτιν.

«Μόνο οι πράξεις, όχι τα λόγια, αποκαλύπτουν την αλήθεια: αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε και συνεχίζεται μόνο εξαιτίας της Ρωσίας», προσθέτει.

Ukraine’s position remains clear and consistent: back in Jeddah on March 11, we agreed unconditionally to the U.S. proposal of a full interim ceasefire for 30 days.

Russia refused, and the Russian refusal to the United States has already lasted 39 days. Instead, the Moscow…

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 19, 2025