ΥΠΕΞ Ουγγαρίας: Η χώρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας - Real.gr

Η Ουγγαρία έχει ήδη προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η προσφορά της εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε podcast του στο Facebook.

Ο Σιγιάρτο αντέδρασε σε πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος βλέπει την ουγγρική πρωτεύουσα Βουδαπέστη ως τον τόπο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η αμερικανική υπηρεσία ασφαλείας Secret Service ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής στη χώρα αυτή της κεντρικής Ευρώπης, καθώς η Βουδαπέστη προκύπτει ως πρώτη επιλογή για το Λευκό Οίκο, ανέφερε προχθές, Τρίτη, το Politico.

«Αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Εντούτοις ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών διέψευσε πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των Reuters και Bloomberg, που μετέδωσαν προχθές, Τρίτη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας με τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, για να του μιλήσει για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν υπήρξε τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν υπήρξε. Τελεία», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει πως ο Τραμπ και ο Ορμπάν μίλησαν τη Δευτέρα σχετικά με τις συνομιλίες της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξή της στο συνασπισμό και συζήτησαν επίσης την πιθανότητα να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη ενδεχόμενες συνομιλίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters