ΥΠΕΞ Βελγίου: Θα αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ και θα επιβάλουμε κυρώσεις στο Ισραήλ - Real.gr

ΥΠΕΞ Βελγίου: Θα αναγνωρίσουμε το Παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ και θα επιβάλουμε κυρώσεις στο Ισραήλ

05:00, 02/09/2025
Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο στη συνεδρίαση του ΟΗΕ! Και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρεβό στην πλατφόρμα Χ.

Ο Πρεβό δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη «εν όψει της ανθρωπιστικής τραγωδίας» που εκτυλίσσεται στη Γάζα, όπου οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν αναγκάσει τους περισσότερους κατοίκους να μετακινηθούν τουλάχιστον μία φορά, ενώ ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό.

«Απέναντι στη βία που διαπράττει το Ισραήλ παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, και με δεδομένες τις διεθνείς του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος γενοκτονίας, το Βέλγιο έπρεπε να λάβει ισχυρές αποφάσεις για να αυξήσει την πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση και τους τρομοκράτες της Χαμάς», έγραψε ο Πρεβό.

«Δεν πρόκειται για τιμωρία του ισραηλινού λαού, αλλά για την εξασφάλιση ότι η κυβέρνησή του θα σέβεται το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη λήψη μέτρων που προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο», πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στη Σύνοδο του ΟΗΕ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε, περισσότερες από δώδεκα άλλες δυτικές χώρες έχουν καλέσει και άλλες κυβερνήσεις να πράξουν το ίδιο.

Πηγή: AFP

