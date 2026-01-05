Νέα Υόρκη: Υπο δρακόντεια μέτρα η μεταφορά του Μαδούρο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο - BINTEO - Real.gr

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την απαγγελία εναντίον του κατηγοριών περί ναρκωτικών, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνέρχεται σήμερα για να συζητήσει την νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην σύλληψή του.

Ο Μαδούρο μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών σήμερα το πρωί τοπική ώρα από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν με ελικόπτερο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και βενεζουελάνικες ομάδες με στόχο την διοχέτευση τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο αρνείται ανέκαθεν τις κατηγορίες και δηλώνει ότι πίσω τους κρύβονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Preparen los pochoclos y apreten las nalgas kukas 😌, Maduro empieza a hablar 🗣pic.twitter.com/9yfyfvx7Fu — Anto 🇦🇷 (@antooneellap) January 5, 2026

ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μαδούρο μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας έχουν, για περισσότερα από 25 χρόνια, «έχουν καταχραστεί τη θέση της δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους πάλαι ποτέ νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του «παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη και κάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου» σε μεγάλες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, όπως το καρτέλ του Σιναλόα και η συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα.

Μεταξύ άλλων, ο Μαδούρο κατηγορείται για πώληση διπλωματικών διαβατηρίων της Βενεζουέλας σε γνωστούς εμπόρους ναρκωτικών και για διευκόλυνση πτήσεων υπό διπλωματική κάλυψη για την επιστροφή εσόδων από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.

Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε απαγγείλει τις ίδιες κατηγορίες εναντίον του Μαδούρο το 2020.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking. Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo — ABC News (@ABC) January 5, 2026

Η στάση του Μαδούρο

Σύμφωνε με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το πιθανότερο είναι ότι ο Μαδούρο θα ζητήσει την απόρριψη των κατηγοριών με το σκεπτικό ότι έχει ασυλία και ότι προστατεύεται από ποινική δίωξη επειδή είναι αρχηγός κράτους.

Οι δικαστές των ΗΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ξένοι αξιωματούχοι απολαμβάνουν ασυλίας από νομικές αξιώσεις στα αμερικανικά δικαστήρια.

Όμως, αυτή η επιχειρηματολογία μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό εμπόδιο λόγω ιστορικού: πιο συγκεκριμένα, της αμερικανικής εισβολής στον Παναμά το 1989 που ανέτρεψε τον τότε ηγέτη της χώρας, Μανουέλ Νοριέγκα.

Όπως και ο Μαδούρο, ο Νοριέγκα είχε κατηγορηθεί για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ και συνελήφθη σε στρατιωτική επιδρομή στην πατρίδα του.

Τα αμερικανικά δικαστήρια τότε απέρριψαν το επιχείρημα περί ασυλίας του Νοριέγκα, αποδεχόμενα τον ισχυρισμό της αμερικανικής κυβέρνησης ότι δεν ήταν ο νόμιμος ηγέτης του Παναμά.

Νομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι αυτό το νομικό προηγούμενο είναι πιθανόν να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Μαδούρο να αποσυρθούν οι κατηγορίες.

Ο συλληφθείς ηγέτης είναι επίσης πιθανό να επικαλεστεί τη νομική αρχή που λέει ότι οι ποινικές κατηγορίες θα πρέπει να απορρίπτονται αν οι εισαγγελείς τις απαγγέλλουν εκδικητικά ή επιλεκτικά.

Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί ότι οι αξιώσεις εναντίον του έχουν παραγραφεί, αφού είναι πολύ παλιές για να εκδικαστούν. Οι ομοσπονδιακές κατηγορίες για συνωμοσία στις ΗΠΑ παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια, που σημαίνει ότι οι κατηγορίες πρέπει να απαγγέλλονται εντός πέντε ετών από την διάπραξη του φερόμενου εγκλήματος, με ορισμένες όμως εξαιρέσεις.