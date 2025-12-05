Υπό την πίεση των ΗΠΑ, Μόντι και Πούτιν επιδιώκουν να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς - Real.gr

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα έχει σήμερα συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο την ενίσχυση των δεσμών τους έναντι των αμερικανικών πιέσεων προς το Νέο Δελχί προκειμένου να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Οι ηγέτες των δύο χωρών, ιστορικών εταίρων, αντάλλαξαν φιλικούς χαιρετισμούς κατά την άφιξη του Πούτιν στην ινδική πρωτεύουσα χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα India Today πριν από την αναχώρησή του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε “πολύ χαρούμενος” που θα ξαναδει τον “φίλο” του, τον Μόντι, και υπογράμμισε ότι “δεν είναι κάποιος που υποχωρεί μπροστά στην πίεση”.

Ο Ινδός πρωθυπουργός πήγε ο ίδιος να υποδεχθεί τον Πούτιν στο αεροδρόμιο και εξήρε “τη ρωσοϊνδική φιλία”, η οποία, όπως υπογράμμισε στο Χ, είναι “μια φιλία δοκιμασμένη από τον χρόνο που έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τους λαούς μας”.

Έπειτα από ένα δείπνο χθες, οι δύο ηγέτες πρόκειται να συναντηθούν ξανά σήμερα για δύο ώρες συζητήσεων, οι οποίες αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνίες, ιδίως όσον αφορά τους εξοπλισμούς.

Η επίσκεψη Πούτιν πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση, με την Ουάσινγκτον να κατηγορει το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζοντας να αγοράζει αργό πετρέλαιο από τη Μόσχα σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές.

“Αυτή η επίσκεψη αποτελεί μέρος της πολιτικής διαφοροποίησης της Ινδίας όσον αφορά τη στρατηγική και την οικονομία, ειδικά σε μια εποχή κατά την οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των δασμών που της επιβάλλουν οι ΗΠΑ”, δήλωσε στο AFP ο Άσοκ Μαλίκ του think tank Asia Group.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 50% στις ινδικές εξαγωγές, εν μέσω διμερών συζητήσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Μόντι του έχει υποσχεθεί πως θα τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 36% του όγκου του πετρελαίου που διυλίζεται στην Ινδία.

Πολυπολικός κόσμος

Το Νέο Δελχί δεν το έχει επιβεβαιώσει, αλλά έχει μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα εμπορικών πληροφοριών Kpler, ενώ πολλές ινδικές εταιρείες αποφεύγουν να προμηθεύονται πετρέλαιο από τη Μόσχα.

“Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι αυτές οι συναλλαγές ωφελούν σε μεγάλο βαθμό την Ινδία και είναι επωφελείς για τις δύο πλευρές”, σχολίασε πριν το ταξίδι του Πούτιν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Μέχρι στιγμής η Ινδία έχει αποφύγει να καταδικάσει ανοικτά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταφέρνοντας παράλληλα να διατηρήσει τους δεσμούς της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Παρόλο που η Ινδία έχει πρόσφατα στραφεί σε άλλους προμηθευτές -συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας- και προτιμά όπλα που παράγει η ίδια, η Μόσχα παραμένει ένας από τους προτιμώμενους προμηθευτές όπλων της.

Αντλώντας διδάγματα από τη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Πακιστάν τον Μάιο, το Νέο Δελχί εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά νέων ρωσικών πυραύλων εδάφους-αέρος S-400. “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το θέμα θα τεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης”, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο ινδικός Τύπος τόνισε επίσης το ενδιαφέρον του ινδικού στρατού για το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Su-57.

Ο Μόντι και ο Πούτιν θέλουν επίσης να εξισσορροπήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές—που έφτασαν στο ποσό ρεκόρ 68,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024-2025— κάτι που επί του παρόντος ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία.