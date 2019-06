Υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ και το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ

«Αρχίζω επίσημα την εκστρατεία μου για μια δεύτερη θητεία», είπε ο μεγιστάνας μπροστά στους περίπου 20.000 οπαδούς του που συγκεντρώθηκαν στο Ορλάντο, στη Φλόριντα, υποσχόμενος να «διατηρήσει το μεγαλείο της Αμερικής» («Keep America Great»), φράση που αποτελεί την αναμενόμενη συνέχεια του κεντρικού συνθήματος της εκστρατείας του το 2016, που ήταν «Να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της» («Make America Great Again»).

Χαιρέτισε ένα προς ένα τα μέλη της οικογένειάς του που πήγαν μαζί του και τους Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς που τον συνόδευσαν στην εκδήλωση, στο κλειστό της ομάδας Orlando Magic του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης.

Όπως το συνηθίζει, ο Τραμπ καταφέρθηκε ήδη από την αρχή της ομιλίας του εναντίον των μέσων ενημέρωσης που μεταδίδουν κατ' αυτόν «ψευδείς ειδήσεις», αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που προέβλεπαν πως οι οπαδοί του δεν θα γέμιζαν το γήπεδο ή άλλα κατά τα οποία υπολείπεται διαφόρων Δημοκρατικών υποψήφιων στις δημοσκοπήσεις, ενώ προεξόφλησε πως θα εξασφαλίσει «άλλα τέσσερα χρόνια» στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ.

President Trump officially kicked off his reelection campaign Tuesday with a grievance-filled rally in Florida https://t.co/bqd3i4sPiWpic.twitter.com/GbCT23vEki