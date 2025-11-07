Ύποπτο δέμα σε στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ – Στο νοσοκομείο όσοι άνοιξαν τον φάκελο που περιείχε λευκή σκόνη - Real.gr

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όταν υπάλληλοι άνοιξαν ύποπτο δέμα που περιείχε λευκή σκόνη με αποτέλεσμα να νιώσουν αδιαθεσία και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης, ένα κτήριο εκκενώθηκε προληπτικά, όταν ένας υπάλληλος άνοιξε ένα «ύποπτο πακέτο». «Ως προληπτικό μέτρο, το κτίριο και το συνδεόμενο κτήριο εκκενώθηκαν, δημιουργήθηκε περίμετρος ασφαλείας και στο σημείο έσπευσαν ομάδες πρώτων ανταποκριτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ομάδα HAZMAT που κλήθηκε στο σημείο πραγματοποίησε αρχικό έλεγχο, ο οποίος δεν εντόπισε επικίνδυνες ουσίες, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η ομάδα αποχώρησε το βράδυ της Πέμπτης.

Πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι στο δέμα υπήρχε λευκή σκόνη άγνωστης προέλευσης, καθώς και πολιτικό προπαγανδιστικό υλικό, το οποίο εξετάζεται από τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Air National Guard Readiness Center, που παραμένει κλειστό.

Η Joint Base Andrews, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, είναι η αεροπορική βάση μέσω της οποίας μετακινούνται τακτικά υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και μέλη του υπουργικού συμβουλίου.