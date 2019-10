Ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι σε mall στο Μάντσεστερ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP,RT.com

Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και όχι πέντε, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, σύμφωνα με τις ομάδες διάσωσης και την αστυνομία.

Δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν είναι σε «σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Τραυματίστηκε επίσης ένας άνδρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «σοκαρισμένος» και είπε ότι η σκέψη του είναι κοντά στα θύματα, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες διάσωσης και τους ερευνητές για το έργο τους.

A man has been arrested on suspicion of terrorism offences after stabbings in #Manchester.

Police confirmed that although the injuries inflicted on five people were 'nasty' none are life threatening.

For the full story, click here: https://t.co/VhcJ6Q7mzgpic.twitter.com/JGWTXFtDpH