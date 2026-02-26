Υπόθεση Επστάιν: Ντοκουμέντα σχετικά με τον Τραμπ μπορεί να αφαιρέθηκαν από το φάκελο – Ξεκινά επανεξέταση το υπουργείο Δικαιοσύνης - Real.gr

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την υπόθεση Επστάιν, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται πιέσεις να επανεξετάσει τα αρχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, μετά από δημοσιεύματα ότι έχουν αποκρύψει υλικό σε σχέση με καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε χθες, Τετάρτη 26.02.2026, να επανεξετάσει έγγραφα που σχετίζονται με τον φάκελο Επστάιν, έπειτα από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι απέκρυψε υλικό στο οποίο γίνεται αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως σε σχέση με καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη.

Ο δημόσιος ραδιοσταθμός NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, του οποίου η ηγεσία θεωρείται προσκείμενη στον ρεπουμπλικανό πρόεδρο παρεμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έγγραφα της υπόθεσης του Τζέφρι Επστάιν όπου γινόταν αναφορά στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ αφαιρέθηκαν από τη δημόσια βάση δεδομένων για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή πριν δικαστεί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι, βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών, φαίνεται να λείπουν από τη δημόσια βάση δεδομένων ορισμένοι φάκελοι που σχετίζονται με τη συνεργό του Επστάιν, Γκίλεν Μάξγουελ.

«Όπως συμβαίνει με όλα τα έγγραφα που επισημαίνονται, το υπουργείο επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τους σχετικούς φακέλους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως κάποιο έγγραφο ταξινομήθηκε εσφαλμένα κατά τη διαδικασία ελέγχου και πληροί τα κριτήρια του νόμου, θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε υποστηρίξει μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι «τίποτα δεν αφαιρέθηκε», επισημαίνοντας πως δεν δημοσιοποιήθηκαν μόνο διπλότυπα έγγραφα, όσα καλύπτονται από δικαστικές αποφάσεις μη δημοσιοποίησης ή όσα αποτελούν μέρος ομοσπονδιακής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Επιχείρηση απόκρυψης»

Μετά τον NPR, οι New York Times ανέφεραν χθες, Τετάρτη, ότι μεταξύ των μη δημοσιοποιημένων ντοκουμέντων υπάρχουν σημειώσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) που συνοψίζουν ανακρίσεις οι οποίες έγιναν σε σχέση με τις κατηγορίες μιας γυναίκας το 2019.

Η γυναίκα αυτή είχε εμφανιστεί μετά τη σύλληψη του νεοϋορκέζου χρηματιστή και είχε υποστηρίξει πως μερικές δεκαετίες νωρίτερα, όταν ήταν ανήλικη, είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Τζέφρι Επστάιν και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η νεοϋορκέζικη εφημερίδα υποστηρίζει ότι από τις τέσσερις ανακρίσεις που πραγματοποιήθηκαν, δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο μια σύνοψη, η οποία αφορά τις κατηγορίες εναντίον του Τζέφρι Επστάιν.

Οι δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων είπαν από την πλευρά τους ότι τις τελευταίες εβδομάδες διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με τη δουλειά του FBI γύρω από αυτές τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν το 2019. Υποστηρίζουν ότι «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται πως απέκρυψε παρανόμως τις ανακρίσεις του FBI» με το φερόμενο θύμα.

«Η αποσιώπηση άμεσων αποδείξεων για μια εν δυνάμει επίθεση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πιο σοβαρό έγκλημα που θα μπορούσε να γίνει σ’ αυτή την επιχείρηση απόκρυψης του Λευκού Οίκου», κατήγγειλαν χθες μέσω του X.

«Είναι η πιο μεγάλη επιχείρηση απόκρυψης από την κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία (…) Απαιτούμε απαντήσεις», τόνισαν.

Σε απάντηση, το υπουργείο Δικαιοσύνης τους κάλεσε «να πάψουν να εξαπατούν το ευρύ κοινό κατασκευάζοντας αγανάκτηση εκ μέρους της ριζοσπαστικής βάσης τους κατά του Τραμπ».

Το υπουργείο δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες», εν μέρει λογοκριμένες, από το φάκελο Επστάιν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκπλήρωσε έτσι τη νομική υποχρέωσή της να ρίξει άπλετο φως σ’ αυτόν τον πολιτικά εκρηκτικό φάκελο.

Όμως θύματα του Τζέφρι Επστάιν εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι πολυάριθμα ντοκουμέντα έχουν λογοκριθεί, καθώς και για το ότι δεν δόθηκε καμία δικαστική συνέχεια εναντίον των φερόμενων συνεργών του χρηματιστή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν κάποτε κοντά στον Τζέφρι Επστάιν, με τον οποίο κινούνταν στους ίδιους κύκλους, έχει αρνηθεί ότι γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του και διαβεβαιώνει πως διέκοψε τις σχέσεις του μαζί του πριν από τις δικαστικές διώξεις σε βάρος του χρηματιστή.