Υπόθεση Επστάιν: Το Νέο Μεξικό ενέκρινε την έναρξη ενδελεχούς έρευνας στο «Ράντσο Ζορό» - Real.gr

Οι νομοθέτες της πολιτείας ψήφισαν τελικά τη Δευτέρα νομοθεσία για την έναρξη της πρώτης πλήρους έρευνας για το «ράντσο Ζορό», όπου ο Τζέφρι Επστάιν κατηγορείται για εμπορία και σεξουαλική επίθεση κοριτσιών και γυναικών.

«Η πρώτη πλήρης έρευνα για το τι συνέβη στο ράντσο αφορά και δύο κορίτσια που στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια «άγριου, φετιχιστικού σεξ».», δήλωσε στο Axios η Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτής Άντρεα Ρομέρο.

Πολλές γυναίκες έχουν δηλώσει ότι ο Επστάιν τις κακοποίησε ως έφηβες ή νεαρές γυναίκες στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό. Ανάμεσά τους είναι η Τζέιν, η πρώτη κατήγορος που κατέθεσε στη δίκη της συνεργού του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Υπερασπιστές των θυμάτων του Επστάιν χαιρέτισαν την απόφαση, καταγγέλλοντας ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στις δραστηριότητες του χρηματιστή στο νησί που διέθετε στην Καραϊβική και στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, αλλά όχι στο Ράντσο Ζορό.

Ο Έκτορ Μπαλντέρας, γενικός εισαγγελέας στο Νέο Μεξικό την περίοδο της σύλληψης του Επστάιν το 2019, δήλωσε ότι «διερεύνησε δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο Νέο Μεξικό, αλλά οι Αμερικανοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη που χειρίζονταν την ομοσπονδιακή έρευνα «ζήτησαν να σταματήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κρατική έρευνα ή δίωξη καθώς πραγματοποιούσαν ήδη τη δική τους».

O Επστάιν αγόρασε το απομονωμένο ακίνητο στο Νέο Μεξικό το 1993 από τον Μπρους Κινγκ, τρεις φορές Δημοκρατικό κυβερνήτη του Νέου Μεξικού, ο οποίος πέθανε το 2009.

Τα αρχεία δείχνουν ότι απέκτησε το ακίνητο μέσω μιας οντότητας με την επωνυμία Zorro Trust , η οποία αργότερα έγινε Cypress Inc , και ότι η αγορά περιελάμβανε περίπου 1.200 στρέμματα κρατικής γης, μισθωμένα για γεωργικούς σκοπούς.

Ο επιχειρηματίας και πολιτικός από το Τέξας, Ντόναλντ Χάφινς, αποκαλύφθηκε ως ο νυν ιδιοκτήτης του ράντσου στη νότια κομητεία της Σάντα Φε.