Υπόθεση Έπστιν: Η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία - Σε ποια περίπτωση θα μιλήσει - Real.gr

Η σύντροφος και συνεργός του Τζέφρι Έπστιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, αρνήθηκε σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, να απαντήσει στις ερωτήσεις μιας Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρός της, ο Τζέιμς Κόμερ, αφού ολοκληρώθηκε η σύντομη ακρόασή της, κεκλεισμένων των θυρών.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο Κόμερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ